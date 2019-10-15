У Німеччині учасники прокурдського протесту громили турецькі кафе і магазини

Щонайменше п’ять людей, включаючи поліцейського, отримали травми під час курдських демонстрацій в німецькому місті Герне в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Поліція заявила, що сутички спалахнули, коли натовп людей проходив повз торгівельний кіоск. Людина всередині кіоску провокувала колону, показуючи рукою образливі жести. Чоловік і жінка всередині кіоску отримали травми в результаті сутичок.

Після цього демонстранти розбили вікна та зламали меблі в турецькому кафе. Постраждали один із співробітників та один поліцейський.

За даними німецьких ЗМІ, організатором акції був німець, який регулярно координує демонстрації з різних приводів у Герні. Він також постраждав, намагаючись заспокоїти деяких учасників протесту.

Агентство DPA повідомляє, що акція протесту, в якій взяли участь близько 350 осіб, не була санкціонована місцевою владою.

Нагадаємо, 9 жовтня почався наступ турецьких військових на півночі Сирії. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки".

Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Наступ став можливим після рішення президента США Дональда Трампа про остаточне виведення американських військ із Сирії.

Детальніше читайте у статті - "Американська зрада: що станеться з Сирією після виведення військ США".