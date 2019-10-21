Вибори у Швейцарії: втрати правих популістів і рекордний результат "зелених"

Антиіміграційна Швейцарська народна партія (SVP) за підсумками недільних виборів залишається найбільшою партією у парламенті, але з гіршим результатом, ніж на попередніх виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посилання на Swiss Info.

SVP матиме 54 депутатів у Палаті представників, нижній палаті парламенту, і це на 11 менше, ніж було. Друге місце посіли соціал-демократи, які також показали гірший результат, ніж на минулих виборах – 38 депутатів, втративши 5 місць.

Третьої стала Радикальна Ліберальна партія – 29 депутатів (-.4)

Підсумкові результати показують, що ліва партія "Зелених" набрала 13% голосів і це майже на 6% більше, ніж в 2015 році, і їх найкращий результат за час існування партії. Вони матимуть 28 депутатів (+17).

Центристська партія "Ліберальні зелені" також збільшила свою частку голосів до 7,9% з 4,6% - 16 депутатів (+9).

На виборах до Сенату, верхня палата парламенту, що має 46 членів, "Зелені" здобули щонайменше два місця, а Народна партія та соціал-демократи втратили щонайменше одне місце.

Другий тур виборів відбудеться наступного місяця у 14 з 26 кантонів, оскільки кандидати не змогли набрати абсолютну більшість голосів.