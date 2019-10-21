Выборы в Швейцарии: потери правых популистов и рекордный результат "зеленых"

Антимиграционная Швейцарская народная партия (SVP) по итогам воскресных выборов остается крупнейшей партией в парламенте, но с худшим результатом, чем на предыдущих выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

SVP будет иметь 54 депутатов в Палате представителей, нижней палате парламента, и это на 11 меньше, чем было. Второе место заняли социал-демократы, которые также показали худший результат, чем на прошлых выборах - 38 депутатов, потеряв 5 мест.

Третьей стала Радикальная Либеральная партия - 29 депутатов (-4)

Результаты показывают, что левая партия "Зеленых" набрала 13% голосов и это почти на 6% больше, чем в 2015 году, и их лучший результат за время существования партии. Они будут иметь 28 депутатов (+17).

Центристская партия "Либеральные зеленые" также увеличила свою долю голосов до 7,9% с 4,6% - 16 депутатов (+9).

На выборах в Сенат, верхняя палата парламента, состоящая из 46 членов, "Зеленые" получили по меньшей мере два места, а Народная партия и социал-демократы потеряли по меньшей мере одно место.

Второй тур выборов состоится в следующем месяце в 14 из 26 кантонов, поскольку кандидаты не смогли набрать абсолютное большинство голосов.