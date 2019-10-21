Корабль с американскими катерами Island для ВМС Украины прибыл в Одессу

В Одессу сегодня утром доставили два патрульных катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск", которые США передали Украине в рамках военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Катера доставили сухогрузом Ocean Freedom, который вышел 4 октября 2019 года из американского города Балтимор. Ранее аналогичным способом доставлялись катера типа Island из США в Грузию и Пакистан.

Фото mil.in.ua

Украинские экипажи патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" на днях завершили подготовку в Соединенных Штатах. Моряки учились у американских коллег в учебном центре "Балтимор" Береговой охраны США с июля 2019 года.

Передача двух патрульных катеров Украины состоялась в сентябре 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе. На церемонии присутствовал тогдашний украинский президент Петр Порошенко.

Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМС Украины на безвозмездной основе, украинская сторона обеспечит 100% предоплаты общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн на срок до 18 месяцев.

Катера класса Island строились на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 корпусов для Береговой охраны США.