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Проросійський і проєвропейський політики вийшли в другий тур виборів мера Кишинева

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Проросійський і проєвропейський політики вийшли в другий тур виборів мера Кишинева

Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:55

Другий тур виборів до місцевих органів влади Кишинева пройде через два тижні, 3 листопада. За крісло мера боротимуться соціаліст Іон Чебан і кандидат від блоку ACUM Андрей Нестасе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Для перемоги в першому турі жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів.

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Після оброблених 306 з 307 протоколів, Іон Чебан набрав 40,16%, Андрій Нестасе - 31,09% голосів.

На третьому місці розташувався Дорін Кіртоаке - 10,17%. 

Нагадаємо, 20 жовтня в Молдові пройшли загальні місцеві і довибори в парламент в чотирьох одномандатних округах. Громадяни вибирали 898 мерів та понад 11 тис. місцевих депутатів.

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