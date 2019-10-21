Проросійський і проєвропейський політики вийшли в другий тур виборів мера Кишинева
Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:55
Другий тур виборів до місцевих органів влади Кишинева пройде через два тижні, 3 листопада. За крісло мера боротимуться соціаліст Іон Чебан і кандидат від блоку ACUM Андрей Нестасе.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.
Для перемоги в першому турі жоден з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів.
Після оброблених 306 з 307 протоколів, Іон Чебан набрав 40,16%, Андрій Нестасе - 31,09% голосів.
На третьому місці розташувався Дорін Кіртоаке - 10,17%.
Нагадаємо, 20 жовтня в Молдові пройшли загальні місцеві і довибори в парламент в чотирьох одномандатних округах. Громадяни вибирали 898 мерів та понад 11 тис. місцевих депутатів.
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