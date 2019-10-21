Пророссийский и проевропейский политики вышли во второй тур выборов мэра Кишинева
Понедельник, 21 октября 2019, 11:55
Второй тур выборов в местные органы власти Кишинева пройдет через две недели, 3 ноября. За кресло мэра будут бороться социалист Ион Чебан и кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.
Для победы в первом туре ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов.
После обработки 306 из 307 протоколов Ион Чебан набрал 40,16%, Андрей Нэстасе - 31,09% голосов
На третьем месте - Дорин Киртоакэ с 10,17%.
Напомним, 20 октября в Молдове прошли всеобщие местные и довыборы в парламент в четырех одномандатных округах. Граждане выбирали 898 мэров и более 11 тыс. местных депутатов.
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