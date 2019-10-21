У Франції завершили розслідування у справі терактів у Парижі 2015 року

Слідчі судді, відповідальні за розслідування паризьких терактів 13 листопада 2015 року, в результаті яких загинули 130 осіб, завершили розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Через чотири роки після терактів, які стали найбільш смертоносними серед джихадистських нападів у Франції, магістрати оголосили в понеділок про свій намір закрити судове розслідування, відкривши місячний термін для зауважень сторін і для заявок Національної антитерористичної прокуратури.

В цілому чотирнадцять осіб, включаючи одинадцять ув'язнених, виступають звинуваченими в цьому тривалому розслідуванні.

Судовий розгляд у цій справі, як очікується, не почнеться ще принаймні рік.

Серед звинувачених у справі - Салах Абдеслам, єдиний, хто залишився в живих з групи джихадистів, які вчинили ці напади. Він перебуває в ув'язненні у Франції. Ще п’ятеро осіб виступають підозрюваними у справі.

13 листопада 2015 року дев'ять осіб вчинили напади у Парижі і Сен-Дені, убивши 130 осіб і поранивши понад 350. Розслідування в результаті виявило великий джихадистський осередок, що стоїть за цими терактами. 22 березня 2016 року цей осередок організував теракт в аеропорту і в метро Брюсселя, убивши 32 людини.