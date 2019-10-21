Во Франции завершили расследование по делу терактов 2015 года в Париже

Следственные судьи, ответственные за расследование парижских терактов 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, завершили расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Через четыре года после терактов, которые стали самыми смертоносными среди джихадистских нападений во Франции, магистраты объявили в понедельник о своем намерении закрыть судебное расследование, открыв срок для замечаний сторон и для заявок Национальной антитеррористической прокуратуры.

В целом четырнадцать человек, включая одиннадцать заключенных, выступают обвиняемыми в этом длительном расследовании.

Судебное разбирательство по этому делу, как ожидается, не начнется еще минимум год.

Среди обвиняемых по делу - Салах Абдеслам, единственный оставшийся в живых из группы джихадистов, совершивших эти нападения. Он находится в заключении во Франции. Еще пять человек выступают подозреваемыми по делу.

13 ноября 2015 года девять человек совершили нападения в Париже и Сен-Дени, убив 130 человек и ранив более 350. Расследование в результате выявило крупный джихадистский центр, стоящий за этими терактами. 22 марта 2016 года этот центр организовал теракт в аэропорту и в метро Брюсселя, убив 32 человека.