Одна з найтиражніших газет Британії почала писати Kyiv

Одна із найтиражніших газет Британії The Telegraph ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з Kiev на Kyiv.

Як повідомляє "Європейська правда", про це редакція газети сповістила посольство України у Великій Британії.

"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev", - повідомило посольство у своєму Twitter.

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Нагадаємо, раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv. У МЗС зазначили, що це важливий крок, який "поклав край використанню Kiev в міжнародній практиці".

Також британська телерадіомовна корпорація ВВС почала використовувати написання Kyiv.

У 2018 році Міністерство закордонних справ України розпочало кампанію #CorrectUA, в межах якої почало звертатись до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).