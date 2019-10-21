Одна з найтиражніших газет Британії почала писати Kyiv
Одна із найтиражніших газет Британії The Telegraph ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з Kiev на Kyiv.
Як повідомляє "Європейська правда", про це редакція газети сповістила посольство України у Великій Британії.
"Це офіційно! The Telegraph щойно повідомила нам, що вирішила змінити стиль написання назви столиці України: відтепер вона буде використовувати Kyiv, а не Kiev", - повідомило посольство у своєму Twitter.
Нагадаємо, раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv. У МЗС зазначили, що це важливий крок, який "поклав край використанню Kiev в міжнародній практиці".
Також британська телерадіомовна корпорація ВВС почала використовувати написання Kyiv.
У 2018 році Міністерство закордонних справ України розпочало кампанію #CorrectUA, в межах якої почало звертатись до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).