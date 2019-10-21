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Одна из самых тиражных газет Великобритании начала писать Kyiv

Понедельник, 21 октября 2019, 17:12

Одна из самых тиражных газет Великобритании The Telegraph приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv.

Как сообщает "Европейская правда", об этом редакция газеты сообщила посольству Украины в Великобритании.

"Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", - сообщило посольство в своем Twitter.

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Напомним, ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицу Украины как Kyiv. В МИД отметили, что это важный шаг, который "положил конец использованию Kiev в международной практике".

Также британская телерадиовещательная корпорация ВВС начала использовать написание Kyiv.

В 2018 году Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой начало обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки написания названия города (#KyivNotKiev).

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