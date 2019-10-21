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У німецькому Дортмунді невідомі закидали мечеть пляшками з запальною сумішшю

Понеділок, 21 жовтня 2019, 17:12

Двоє невідомих в ніч на понеділок кинули пляшки із запальною сумішшю в мечеть в німецькому місті Дортмунд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Інцидент стався близько 1.30 ночі в дортмундському районі Евінг.

"Зловмисники втекли, будівлі завдано незначної шкоди", - розповіли в місцевій поліції.

Одна з пляшок розбилася про фасад, друга приземлилася перед будівлею. Нападники спробували кинути третю пляшку, але вона не потрапила в ціль.

До моменту прибуття на місце поліцейських вогонь був погашений.

Поліція розглядає конфлікт на півночі Сирії за участю Туреччини і курдів як можливий мотив нападу на мечеть, але розслідує всі можливі варіанти. Правоохоронці запевнили, що уважно стежать за ситуацією біля мечетей у місті.

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Німеччина
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