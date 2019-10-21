У німецькому Дортмунді невідомі закидали мечеть пляшками з запальною сумішшю
Понеділок, 21 жовтня 2019, 17:12
Двоє невідомих в ніч на понеділок кинули пляшки із запальною сумішшю в мечеть в німецькому місті Дортмунд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Інцидент стався близько 1.30 ночі в дортмундському районі Евінг.
"Зловмисники втекли, будівлі завдано незначної шкоди", - розповіли в місцевій поліції.
Одна з пляшок розбилася про фасад, друга приземлилася перед будівлею. Нападники спробували кинути третю пляшку, але вона не потрапила в ціль.
До моменту прибуття на місце поліцейських вогонь був погашений.
Поліція розглядає конфлікт на півночі Сирії за участю Туреччини і курдів як можливий мотив нападу на мечеть, але розслідує всі можливі варіанти. Правоохоронці запевнили, що уважно стежать за ситуацією біля мечетей у місті.
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