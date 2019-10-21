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В немецком Дортмунде неизвестные закидали мечеть бутылками с зажигательной смесью

Понедельник, 21 октября 2019, 17:12

Двое неизвестных в ночь на понедельник бросили бутылки с зажигательной смесью в мечеть в немецком городе Дортмунд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел около 1.30 ночи в дортмундском районе Эвинга.

"Злоумышленники скрылись, зданию нанесен незначительный ущерб", - рассказали в местной полиции.

Одна из бутылок разбилась о фасад, вторая приземлилась перед зданием. Нападавшие попытались бросить третью бутылку, но она не попала в цель.

К моменту прибытия на место полицейских огонь был потушен.

Полиция рассматривает конфликт на севере Сирии с участием Турции и курдов как возможный мотив нападения на мечеть, но расследует все возможные варианты. Правоохранители заверили, что внимательно следят за ситуацией у мечетей в городе.

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