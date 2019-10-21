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Україна - в лідерах країн позитивного ставлення до ЄС

Понеділок, 21 жовтня 2019, 17:43

Україна входить до лідерів країн всередині та поза межами ЄС, чиє населення у переважній більшості позитивно ставиться до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати оприлюдненого в понеділок опитування дослідницького центру Pew.

 

Центр Pew опитав людей у 33 країнах, яке їхнє ставлення до ЄС – сприятливе чи несприятливе. Громадяни усіх 14 опитаних країн блоку дали в цілому позитивну відповідь, при чому найбільше симпатиків ЄС у Польщі (84%) та Литві  (83%). В дослідженні зазначається медіанний показник.

На третьому місці за прихильністю до ЄС – громадяни Південної Кореї (80%).

Україна – четверта серед опитаних. Згідно з дослідженням, в Україні 79% респондентів позитивно ставляться до ЄС, попри те, що країна не є членом блоку.

При цьому українці, які вдома розмовляють лише українською мовою, найбільш позитивно ставляться до Євросоюзу (88%).

Водночас кількість тих, хто розмовляє лише російською вдома і позитивно ставиться до ЄС, теж значна (71%).

Кількість симпатиків серед населення, що розмовляє обома мовами і позитивно ставиться до блоку, сягає 74%.

Єдині дві країни, у яких негативний погляд на ЄС переважає над позитивним, це Росія (37% сприятливо проти 44% несприятливо)  і Туреччина (34% сприятливо проти 56% несприятливо).

За даними дослідників, Україна поруч з Ізраїлем, Філіппінами, Ліваном, Туреччиною, Південною Кореєю, Аргентиною та Мексикою входить до тих країн, де частка населення із позитивною оцінкою ЄС зросла у порівнянні з 2013 роком, коли проводилось попереднє опитування.

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