Украина – в лидерах стран с позитивным отношением к ЕС

Украина входит в число лидеров стран внутри и за пределами ЕС, чье население в подавляющем большинстве положительно относится к Евросоюзу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник опроса исследовательского центра Pew.

Центр Pew опросил людей в 33 странах о том, как они относятся к ЕС – позитивно или негативно. Граждане всех 14 опрошенных стран блока дали в целом положительный ответ, причем больше всего сторонников ЕС в Польше (84%) и Литве (83%). В исследовании отмечается медианный показатель.

На третьем месте по благосклонности к ЕС - граждане Южной Кореи (80%).

Украина - четвертая среди опрошенных. Согласно исследованию, в Украине 79% респондентов положительно относятся к ЕС, несмотря на то, что страна не является членом блока.

При этом украинцы, которые дома говорят только на украинском языке, наиболее положительно относятся к Евросоюзу (88%).

В то же время количество тех, кто говорит только на русском дома и положительно относится к ЕС, тоже значительно (71%).

Количество сторонников среди населения, говорящего на обоих языках и положительно относящегося к блоку, достигает 74%.

Единственные две страны, в которых негативный взгляд на ЕС преобладает над позитивным – это Россия (37% благоприятно против 44% неблагоприятно) и Турция (34% благоприятно против 56% неблагоприятно).

По данным исследователей, Украина наряду с Израилем, Филиппинами, Ливаном, Турцией, Южной Кореей, Аргентиной и Мексикой входит в число стран, где доля населения с положительной оценкой ЕС выросла по сравнению с 2013 годом, когда проводилось предыдущий опрос.