Євродепутат: Зеленський концентрує владу і це дуже страшно

Віцепрезидентка комітету асоціації "Україна - ЄС" і депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель жорстко розкритикувала спроби президента Зеленського концентрувати владу у своїх руках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що зараз президент вибудовує вертикаль влади, і це те, "що Україні потрібно найменше".

"В країні повинен бути сильний парламент. Те, що ми бачимо, так це свого роду сліпе голосування. Занадто багато на кону, занадто багато чого можна втратити. І якщо люди не будуть задоволені, я маю на увазі тих, хто повертається з війни, тих, у кого є зброя - наступний Майдан не буде мирним. Це може бути жахливо", - зазначила фон Крамон-Таубадель.

Те, що зараз відбувається щодо вертикалі влади, "це дуже страшно", додала вона.

"Потрібен механізм стримування і противаги. Саме про це - демократія. Це не про одну владу. В іншому випадку він (президент) може розігнати парламент, судову систему, засоби масової інформації і буде вирішувати, як маленький диктатор.

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Це не те, чого ви хочете в демократії. Ви хочете, щоб був сильний парламент, сильна і незалежна судова система і так далі. Те, що він намагається розвивати, концентруючи владу, це небезпечно", - резюмувала євродепутат.

Вона також назвала главу офісу президента Андрія Богдана "дуже небезпечним", заявивши, що йому потрібно піти з посади.

"Донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте які його наміри і якого роду законопроєкти він буде подавати", - додала вона.