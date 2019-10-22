Евродепутат: Зеленский концентрирует власть и это очень страшно

Вице-президента комитета ассоциации "Украина - ЕС" и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель жестко раскритиковала попытки президента Зеленского концентрировать власть в своих руках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что сейчас президент выстраивает вертикаль власти, и это то, "что Украине нужно меньше всего".

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосования. Слишком много на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут удовлетворены, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие - следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно ", - отметила фон Крамон-Таубадель.

То, что сейчас происходит в отношении вертикали власти, "это очень страшно", добавила она.

"Нужен механизм сдержек и противовесов. Именно об этом - демократия. Это не про одну власть. В противном случае он (президент) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор.

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Это не то, чего вы хотите в демократии. Вы хотите, чтобы был сильный парламент, сильная и независимая судебная система и так далее. То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно", - резюмировала евродепутат.

Она также назвала главу офиса президента Андрея Богдана "очень опасным", заявив, что ему нужно уйти с должности.

"Доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", - добавила она.