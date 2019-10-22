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Евродепутат: Зеленский концентрирует власть и это очень страшно






Евродепутат: Зеленский концентрирует власть и это очень страшно

Вторник, 22 октября 2019, 08:28

Вице-президента комитета ассоциации "Украина - ЕС" и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель жестко раскритиковала попытки президента Зеленского концентрировать власть в своих руках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что сейчас президент выстраивает вертикаль власти, и это то, "что Украине нужно меньше всего".

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"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосования. Слишком много на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут удовлетворены, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие - следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно ", - отметила фон Крамон-Таубадель.

То, что сейчас происходит в отношении вертикали власти, "это очень страшно", добавила она.

"Нужен механизм сдержек и противовесов. Именно об этом - демократия. Это не про одну власть. В противном случае он (президент) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор.

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Это не то, чего вы хотите в демократии. Вы хотите, чтобы был сильный парламент, сильная и независимая судебная система и так далее. То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно", - резюмировала евродепутат.

Она также назвала главу офиса президента Андрея Богдана "очень опасным", заявив, что ему нужно уйти с должности.

"Доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", - добавила она.

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