Євродепутат: Богдан – особлива проблема, він дуже небезпечний

Призупинення реформ в Україні, зокрема, у сфері охорони здоров'я, та присутність Андрія Богдана на посту глави адміністрації президента викликають занепокоєння.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила віцепрезидент комітету асоціації "Україна-ЄС", депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадел.

Вона зазначила, що сумнівається в оточенні президента України Володимира Зеленського, і в тому, в якій мірі він правильно поінформований про процеси в країні.

"Особливу проблему я бачу в пані Богдані, тому що він дуже небезпечний... Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компанії, "Кварталу 95", і є професіоналами... Але доти, доки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", - зазначила Віола фон Крамон.

Також вона розкритикувала відсутність поступу у проведенні реформи охорони здоров'я.

"Те небагато хорошого, що було досягнуто при президенті Порошенку, поки що не просувається вперед, наприклад, у реформі охорони здоров'я, що викликає занепокоєння. Це не відповідає очікуванням Європи і Європейського парламенту щодо того, що Україна стане європейською країною з європейськими цінностями", - сказала Віола фон Крамон.

За її словами, перший етап реформи був "одним із найбільших досягнень за дуже короткий проміжок часу", коли МОЗ очолювала Уляна Супрун, і "навіть не розпочавши другу стадію реформи, новий міністр охорони здоров'я і її команда роблять все проти".

Вона також підкреслила, що "Україні потрібен український парламент, який працює ефективно й усвідомлено на основі реальних демократичних процедур" і зазначила, що цього не вистачає парламенту, який працює "в турбо-режимі".