Wizz Air запускает шесть маршрутов из Запорожья

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings Plc запускает из Запорожья рейсы в Гданьск, Вроцлав, Краков, Вену и Вильнюс.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Иоганн Эйдхаген во время пресс-конференции в Киеве во вторник.

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По его словам, рейсы будут выполняться с марта 2020 два раза в неделю. Цена билета - от 569 гривен.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, сочетая 145 направлений в 44 странах.

Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров.