Уряд Берліна вирішив заморозити підвищення цін на оренду житла

Регіональний уряд федеральної землі Берлін погодився на заморожування підвищення орендної плати за житло протягом п'яти років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Лівий коаліційний уряд Берліна вирішив заморозити орендну плату за квартири, які були побудовані до 2014 року.

Лише незначна частина берлінців мають у власності будинки або квартири, а орендна плата в останні роки різко зросла в німецькій столиці, змусивши багатьох переїхати за межі міста.

Місто характеризувалося низькою орендною платою за житло після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Це приваблювало до Берліна художників та інших людей, які прагнуть більш богемного способу життя.

Ця пропозиція уряду ще потребує схвалення парламенту федеральної землі.