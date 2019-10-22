Уряд Берліна вирішив заморозити підвищення цін на оренду житла
Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:27
Регіональний уряд федеральної землі Берлін погодився на заморожування підвищення орендної плати за житло протягом п'яти років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Лівий коаліційний уряд Берліна вирішив заморозити орендну плату за квартири, які були побудовані до 2014 року.
Лише незначна частина берлінців мають у власності будинки або квартири, а орендна плата в останні роки різко зросла в німецькій столиці, змусивши багатьох переїхати за межі міста.
Місто характеризувалося низькою орендною платою за житло після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Це приваблювало до Берліна художників та інших людей, які прагнуть більш богемного способу життя.
Ця пропозиція уряду ще потребує схвалення парламенту федеральної землі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua