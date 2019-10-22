Правительство Берлина решило заморозить повышение цен на аренду жилья

Региональное правительство федеральной земли Берлин согласилось на замораживание повышения арендной платы за жилье в течение пяти лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Левое коалиционное правительство Берлина решило заморозить арендную плату за квартиры, которые были построены до 2014 года.

Лишь незначительная часть берлинцев владеют своими домами или квартирами, а арендная плата в последние годы в немецкой столице резко возросла, заставив многих переехать за пределы города.

В городе была низкая арендная плата после падения Берлинской стены в 1989 году. Это привело к притоку в Берлин художников и других людей, стремящихся к более богемному образу жизни.

Это предложение правительства еще нуждается в одобрении парламента федеральной земли.