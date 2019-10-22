У Балтійському морі підірвали торпедний катер часів Другої світової

У понеділок службовці Військово-морського флоту Естонії підірвали біля берегів острова Сааремаа торпедний катер часів Другої світової війни з двома 533-міліметровими торпедами на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Користь від операції була подвійною: моряки зі спецпідготовкою змогли відшліфувати свої навички, а знешкодження підводних вибухових пристроїв сприяло підвищенню безпеки на морі", – розповів капітан-лейтенант Маті Терве.

Торпеди на борту катера типу "Г-5" представляли потенційну небезпеку, наприклад, при траленні і опусканні якоря, вони містили 600 кг вибухової речовини.

У період з 1933 по 1941 роки було випущено 300 торпедних катерів "Г-5". У Другу світову війну вони вважалися одними з найшвидших, але з важкими морськими умовами справлялися погано.