В Балтийском море взорвали торпедный катер времен Второй мировой

В понедельник служащие Военно-морского флота Эстонии взорвали у берегов острова Сааремаа торпедный катер времен Второй мировой войны с двумя 533-миллиметровыми торпедами на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Польза от операции была двойной: моряки со спецподготовкой смогли отшлифовать свои навыки, а обезвреживания подводных взрывных устройств способствовало повышению безопасности на море", – рассказал капитан-лейтенант Мати Терве.

Торпеды на борту катера типа "Г-5" представляли потенциальную опасность, например, при тралении и опускании якоря, они содержали 600 кг взрывчатого вещества.

В период с 1933 по 1941 годы было выпущено 300 торпедных катеров "Г-5". Во Вторую мировую войну они считались одними из самых быстрых, но с тяжелыми морскими условиями справлялись плохо.