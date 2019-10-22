В Осло озброєний чоловік викрав швидку і збив на ній кілька людей
Вівторок, 22 жовтня 2019, 14:48
У норвезькій столиці Осло невідомий захопив автомобіль швидкої допомоги і збив на ньому кілька людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.
За свідченнями очевидців, чоловік був озброєний вогнепальною зброєю.
Поліція розгорнула в районі інциденту значні сили і здійснила кілька пострілів по швидкій, щоб зупинити автомобіль.
"Ми взяли під контроль автомобіль, викрадений озброєним чоловіком. Були зроблені постріли, він легко поранений", - йдеться в повідомленні поліції Осло в Twitter.
В результаті наїзду постраждали кілька людей. Серед постраждалих - дитина, яка перебувала у візочку, її госпіталізували.
Наразі поліція розшукує іншого підозрюваного у причетності до інциденту.
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