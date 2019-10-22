В Осло вооруженный мужчина угнал скорую и сбил на ней несколько человек

В норвежской столице Осло неизвестный захватил автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

По свидетельствам очевидцев, мужчина был вооружен огнестрельным оружием.

Полиция развернула в районе инцидента значительные силы и совершила несколько выстрелов по скорой, чтобы остановить автомобиль.

"Мы взяли под контроль автомобиль, похищенный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен", - говорится в сообщении полиции Осло в Twitter.

В результате наезда пострадали несколько человек. Среди пострадавших - ребенок, который находился в коляске, его госпитализировали.

Сейчас полиция разыскивает другого подозреваемого в причастности к инциденту.