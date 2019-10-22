Тисячі фермерів на тракторах провели протести у кількох німецьких містах

У низці північнонімецьких міст тисячі фермерів провели акції на знак протесту проти політики уряду у сфері сільського господарства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал NDR.

За даними поліції, в акціях протесту брали участь значно більше фермерів, ніж очікувалося спочатку.

Лише до Ганновера прибули близько 2000 тракторів, які розташувалися у формі зірки в центрі міста. Вже вранці кілька доріг навколо Машзее були перекриті. Проблеми на дорогах очікуються до вечора. Поліція радить не їздити в центр міста на автомобілі.

Кілька тисяч фермерів на тракторах взяли участь в акції у Бонні. Фермери протестують в тому числі проти пакету заходів федерального уряду у сфері сільського господарства.

"Ми хочемо, щоб політики та Асоціації говорили з нами як з основними співрозмовниками", - сказав Мейке Шульц-Броерс з мережі, яка займалася організацією протестів.

Демонстрації фермерів відбулися також у містах Рендсбург, Гамбург, Росток та інших містах.

Приводом для протесту стало, за словами фермерів, накопичення нових правил, що стосуються, зокрема, використання гною і утримання тварин. Фермери кажуть, що вони не можуть йти в ногу з усіма цими заходами.