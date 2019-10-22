Тысячи фермеров на тракторах провели протесты в нескольких немецких городах
В ряде северогерманских городов тысячи фермеров провели акции в знак протеста против политики правительства в сфере сельского хозяйства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал NDR.
По данным полиции, в акциях протеста участвовали гораздо больше фермеров, чем ожидалось изначально.
Только в Ганновер прибыли около 2000 тракторов, которые расположились в форме звезды в центре города. Уже утром несколько дорог вокруг Машзее были перекрыты. Проблемы на дорогах ожидаются к вечеру. Полиция советует не ездить в центр города на автомобиле.
Несколько тысяч фермеров на тракторах приняли участие в акции в Бонне. Фермеры протестуют в том числе против пакета мер федерального правительства в области сельского хозяйства.
"Мы хотим, чтобы политики и Ассоциации говорили с нами как с основными собеседниками", - сказал Мейке Шульц-Броерс из сети, которая занималась организацией протестов.
Демонстрации фермеров прошли также в Рендсбурге, Гамбурге, Ростоке и других городах.
Поводом для протеста стало, по словам фермеров, накопление новых правил, касающихся, в частности, использования навоза и содержания животных. Фермеры говорят, что они не могут идти в ногу со всеми этими мерами.