Тысячи фермеров на тракторах провели протесты в нескольких немецких городах

В ряде северогерманских городов тысячи фермеров провели акции в знак протеста против политики правительства в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал NDR.

По данным полиции, в акциях протеста участвовали гораздо больше фермеров, чем ожидалось изначально.

Только в Ганновер прибыли около 2000 тракторов, которые расположились в форме звезды в центре города. Уже утром несколько дорог вокруг Машзее были перекрыты. Проблемы на дорогах ожидаются к вечеру. Полиция советует не ездить в центр города на автомобиле.

Несколько тысяч фермеров на тракторах приняли участие в акции в Бонне. Фермеры протестуют в том числе против пакета мер федерального правительства в области сельского хозяйства.

"Мы хотим, чтобы политики и Ассоциации говорили с нами как с основными собеседниками", - сказал Мейке Шульц-Броерс из сети, которая занималась организацией протестов.

Демонстрации фермеров прошли также в Рендсбурге, Гамбурге, Ростоке и других городах.

Поводом для протеста стало, по словам фермеров, накопление новых правил, касающихся, в частности, использования навоза и содержания животных. Фермеры говорят, что они не могут идти в ногу со всеми этими мерами.