Греція готує суперечливе посилення міграційного законодавства

Грецьким парламентарям представили законопроєкт, спрямований на скорочення кількості біженців і мігрантів, які опинилися в країні в результаті тривалих бюрократичних процедур.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Прагнучи прискорити процеси надання притулку та депортації, міністерство захисту громадян Греції представило законопроєкт, який був підданий критиці з боку правозахисних груп, зокрема через те, що їм не було надано достатньо часу для оцінки впливу правил, які правоцентристський уряд сподівається застосувати до десятків тисяч людей.

У разі прийняття нова система запобігатиме оскарженню негативних рішень про надання притулку, а також скасує визнання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) як дійсної підстави для клопотання про надання притулку.

Згідно з новими правилами, пересування біженців і мігрантів також буде обмежено.

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Будь-яка особа, яка протестує проти переведення в іншу установу з приймального центру, наприклад, розглядатиметься як така, що відмовляється від свого права клопотати про надання притулку.

Всі заявники також повинні залишатися в офіційних таборах або інших місцях розміщення протягом всього процесу розгляду їх клопотань з метою уможливлення їх депортації у разі негативного рішення.

П'ять організацій ("Лікарі без кордонів", Amnesty International, Грецька ліга з прав людини, Грецька рада у справах біженців, Грецький форум мігрантів і правозахисників) піддали критиці законодавство, зокрема статтю, яка дозволяє владі затримувати прохачів притулку.

У своїй заяві вони попередили про серйозні порушення прав людини, які "виштовхнуть велику кількість людей в сіру зону без документів або прав".