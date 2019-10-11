Дуда порівняв масовий приїзд українців до Польщі з кризою мігрантів у ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава цінує внесок країн Південної Європи в боротьбу з міграційною кризою, проте Польща також приймає мігрантів і, зокрема, прийняла понад мільйон українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Виклики, пов’язані з міграцією, обговорювались під час першої частини зустрічі президентів 13-ти країн Європейського Союзу в Афінах. У грецькій столиці проходить саміт лідерів так званої Групи Аррайолуш. Це неофіційна організація держав, президенти яких не беруть участі в самітах ЄС.

"За оцінками, в нашій країні перебуває вже понад мільйон громадян України – держави, в якій триває збройний конфлікт. Люди прибувають до нас із надією на ліпше майбутнє, а ми не закриваємо перед ними своїх кордонів. Лише торік ми видали понад 300 тисяч дозволів на працевлаштування мігрантам з-за меж Європейського Союзу. Це найбільше в усій євроспільноті", - сказав Дуда.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що він згодний з поглядом, що Європа повинна робити більше для країн походження мігрантів. Політик також підтримав ідею зміцнення зовнішніх кордонів ЄС і наголосив на необхідності розрізняти економічних мігрантів та біженців. Проте, за його словами, найважливішим викликом у контексті міграції є реформа системи надання притулку в ЄС.

Президент Угорщини Янош Адер запитав німецького лідера про його слова з 2015 року. Тоді Франк-Вальтер Штайнмаєр оцінив, що Німеччина може прийняти мільйон мігрантів на рік, але це не може відбуватися рік за роком. Янош Адер запитав, чи це – ліміт, верхня межа, скільки людей можна розмістити в Європі.

Президент Італії Серджо Маттарелла звернув увагу на необхідність досягти спільного рішення на тему майбутньої міграційної кризи.

На закінчення зустрічі в Афінах буде ухвалена спільна декларація лідерів Групи Аррайолуш.

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, виправдовуючи перед ЄС відмову приймати шукачів притулку з країн Африки та Близького Сходу, заявив, що 1,5 млн українців у Польщі не зареєструвались біженцями тільки тому, що "у Польщі легко знайти роботу".

Українська сторона спростовувала ці заяви. Зокрема, посольство України в Польщі оприлюднювало заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України. 2018 року 95 громадян України отримали статус біженця у Польщі.

Читайте детальніше у статті "Біженці ви всі: як Польща і Чехія змінювали ставлення до працівників з України".