Греция готовит противоречивое усиление миграционного законодательства

Греческим парламентариям представили законопроект, направленный на сокращение числа беженцев и мигрантов, оказавшихся в стране в результате длительных бюрократических процедур.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Стремясь ускорить процессы предоставления убежища и депортации, министерство защиты граждан Греции представило законопроект, который был подвергнут критике со стороны правозащитных групп, в частности потому, что им не было предоставлено достаточно времени для оценки влияния правил, которые правоцентристское правительство надеется применить к десяткам тысяч человек.

В случае принятия новая система предотвратит обжалование отрицательных решений о предоставлении убежища, а также отменит признание посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в качестве действительного основания для ходатайства о предоставлении убежища.

Согласно новым правилам, передвижения беженцев и мигрантов также будут ограничены.

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Любое лицо, протестующее против перевода в другое учреждение из приемного центра, например, будет рассматриваться как отказывающееся от своего права ходатайствовать о предоставлении убежища.

Все заявители также должны оставаться в официальных лагерях или других местах размещения в течение всего процесса рассмотрения их ходатайств с целью сделать возможной их депортацию в случае отрицательного решения.

Пять организаций ("Врачи без границ", Amnesty International, Греческая лига по правам человека, Греческий совет по делам беженцев, Греческий форум мигрантов и правозащитников) подвергли критике законодательство, в частности статью, которая позволяет власти задерживать просителей убежища.

В своем заявлении они предупредили о серьезных нарушениях прав человека, которые "вытолкнут большое количество людей в серую зону без документов или прав".