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Сейм Литви вдруге не зміг відправити свого спікера у відставку

Вівторок, 22 жовтня 2019, 17:42

Глава литовського парламенту Вікторас Пранцкетіс зберіг за собою пост і під час другого голосування – депутатам не вистачило голосів для його відставки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Під час повторного голосування за відкликання Пранцкетіса з поста проголосували 63 члени Сейму, "проти" були п'ять, 11 бюлетенів були зіпсовані.

Тим часом, для звільнення спікера був потрібний мінімум 71 голос.

Минулого тижня Сейм вже проголосував з питання про недовіру Пранцкетісу, однак голосування провалилося через відсутність кворуму, оскільки в ньому брали участь лише 11 депутатів.

Глава парламенту має намір звернутися до Конституційного суду з приводу повторення голосування про його відставку. У Статуті Сейму передбачено, що члени Сейму не можуть під час однієї сесії повторно вимагати зняття з посади однієї посадової особи.

"Аграрії" кілька місяців закликали Пранцкетіса піти у відставку, оскільки за коаліційною угодою посада голови Сейму повинна дістатися Соціал-демократичній партії праці. Пранцкетіс не хоче йти сам, стверджуючи, що його відставки домагається тільки лідер "аграріїв" Рамунас Карбаускас, щоб помститися за непослух.

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