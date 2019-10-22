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Сейм Литвы во второй раз не смог отправить своего спикера в отставку

Вторник, 22 октября 2019, 17:42

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис сохранил за собой пост и во время второго голосования - депутатам не хватило голосов для его отставки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Во время повторного голосования за отзыв Пранцкетиса с поста проголосовали 63 члена Сейма, "против" были пять, 11 бюллетеней были испорчены.

Между тем, для увольнения спикера требовался минимум 71 голос.

На прошлой неделе Сейм уже проголосовал по вопросу о недоверии Пранцкетису, однако голосование провалилось из-за отсутствия кворума, поскольку в нем участвовали только 11 депутатов.

Глава парламента намерен обратиться в Конституционный суд по поводу повторения голосования о его отставке. В уставе Сейма предусмотрено, что члены Сейма не могут во время одной сессии повторно требовать снятия с должности одного должностного лица.

"Аграрии" несколько месяцев назад призвали Пранцкетиса уйти в отставку, так как по коалиционному соглашению должность главы Сейма должна добраться Социал-демократической партии труда. Пранцкетис не хочет идти сам, утверждая, что его отставки добивается только лидер "аграриев" Рамунас Карбаускас, чтобы отомстить за непослушание.

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