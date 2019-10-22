У Чорному морі проходять навчання НАТО за участю України

У румунських територіальних і міжнародних водах Чорного моря проходять навчання країн НАТО Fall Storm 2019.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційне агентство Міноборони України "Армія Inform".

У маневрах беруть участь кораблі низки країн, а також близько 1000 військових моряків.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник проєкту ГО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, 21 жовтня до Чорного моря увійшли кораблі 2-ї Середземноморської постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2: 1) флагман, корабель постачання - ITS Vesuvio (A5329) - Italian Navy, 2) тральщик TCG Amasra (M266) - Turkish Navy, 3) тральщик ESPE Sella (M32) - Spanish Navy, 4) тральщик ITS Numana (M5557) - Italian Navy. Кораблі прибули для міжнародного навчання FALL STORM 2019 з ВМС України, Румунії та Болгарії. Командир SNMCMG2 - капітан Алессандро Фальконе, ВМС Італії.

В основі сценарію навчань – елементи операції по колективній обороні, згідно з 5-ю статтею Вашингтонського договору, а тактичні рамки навчань передбачають дії десанту в умовах гібридної загрози звичайних і воєнізованих сил.

Метою навчань, в яких задіяна постійна військово-морська протимінна група, є підвищення рівня взаємодії, а також удосконалення планування та командування спільними силами.

Навчання проходять 21-27 жовтня 2019 року.