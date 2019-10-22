В Черном море проходят учения НАТО с участием Украины

В румынских территориальных и международных водах Черного моря проходят учения стран НАТО Fall Storm 2019.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационное агентство Минобороны Украины "Армія Inform".

В маневрах принимают участие корабли ряда стран, а также около 1000 военных моряков.

Как сообщил сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, 21 октября в Черное море вошли корабли 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2: флагман, корабль снабжения - ITS Vesuvio (A5329) ВМС Италии; тральщик TCG Amasra (M266) ВМС Турции; тральщик ESPE Sella (M32) ВМС Испании; тральщик ITS Numana (M5557) ВМС Италии. Корабли прибыли для международных учений FALL STORM 2019 с участием ВМС Украины, Румынии и Болгарии. Командир SNMCMG2 – капитан Алессандро Фальконе, ВМС Италии.

В основе сценария учений - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статье Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил.

Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствования планирования и командования совместными силами.

Учения проходят 21-27 октября 2019 года.