Джонсон предложит досрочные выборы, если ЕС выступит за перенос Brexit до января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает к проведению досрочных выборов, если ЕС предложит отложить Brexit до января.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Борис Джонсон "приостановил" свой законопроект о Brexit во вторник после того, как парламент Великобритании отказался утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.
Теперь жесткий выход Британии из ЕС может произойти 31 октября, если лидеры стран ЕС откажутся предоставить британцам новую отсрочку.
Но источник на Даунинг-стрит предположил, что премьер-министр не примет такого длительного переноса.
"Если задержку согласует Брюссель, то единственный путь для страны – это выборы", - сказал собеседник.
Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо этого депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отсрочить Brexit, но не подписал его. Он также направил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка будет ошибкой.