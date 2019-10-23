Джонсон предложит досрочные выборы, если ЕС выступит за перенос Brexit до января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает к проведению досрочных выборов, если ЕС предложит отложить Brexit до января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Борис Джонсон "приостановил" свой законопроект о Brexit во вторник после того, как парламент Великобритании отказался утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.

Теперь жесткий выход Британии из ЕС может произойти 31 октября, если лидеры стран ЕС откажутся предоставить британцам новую отсрочку.

Но источник на Даунинг-стрит предположил, что премьер-министр не примет такого длительного переноса.

"Если задержку согласует Брюссель, то единственный путь для страны – это выборы", - сказал собеседник.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо этого депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отсрочить Brexit, но не подписал его. Он также направил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка будет ошибкой.