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Київ закликає ЄС натиснути на Росію через засудження журналіста Асєєва

Середа, 23 жовтня 2019, 10:00

Постійний представник України при ЄС Микола Точицький закликає Євросоюз відреагувати на засудження в окупованому Донецьку українського журналіста Станіслава Асєєва та посилити політичний тиск на Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російський окупаційний режим боїться правди та незалежної журналістики. Український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років окупантами в Донецьку. Ми закликаємо ЄС рішуче відреагувати та посилити політичний тиск на Росію, щоб звільнити усіх незаконно затриманих громадян України", - заявив дипломат у своєму Twitter.

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Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва окупанти засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого "Верховного суду"  так званої "Донецької народної республіки".

Асєєв, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території. Пізніше стало відомо, що його взяли в полон бойовики, звинувативши у шпигунстві на українську армію.

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