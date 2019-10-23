Глава Пентагону їде в Ірак на тлі виходу військ США з Сирії

Міністр оборони США Марк Еспер прибув до Багдада в середу, де він, імовірно, зіткнеться з питаннями про те, як довго американські війська, що виводяться з північно-східної Сирії, будуть залишатися в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Ірак заявляє, що війська США, які перебираються в Ірак в рамках виведення військ з Сирії, не мають дозволу на перебування і можуть залишатися там лише транзитом.

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Хоча Еспер спочатку заявляв журналістам, що війська, виведені з Сирії, відправляться в західний Ірак, щоб боротися з "Ісламським державою" і "допомогти в захисті Іраку", у вівторок він сказав, що Вашингтон має намір в кінцевому підсумку повернути війська в Сполучені Штати.

Очікується, що Еспер зустрінеться зі своїм іракським колегою, а також з прем'єр-міністром Аділем Абдул-Махді, щоб обговорити виведення військ США з Сирії та роль, яку в цьому зіграє Ірак.

Поїздка Еспера послідувала за досягнутою у вівторок угодою між Анкарою і Москвою про те, що сирійські та російські війська будуть розгорнуті на північному сході Сирії, аби вивести курдські загони і їх зброю з кордону з Туреччиною.