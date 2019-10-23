Глава Пентагона едет в Ирак на фоне выхода войск США из Сирии

Министр обороны США Марк Эспер прибыл в Багдад в среду, где он, вероятно, столкнется с вопросами о том, как долго американские войска, выводимые из северо-восточной Сирии, будут оставаться в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Ирак заявляет, что войска США, которые перебираются в Ирак в рамках вывода войск из Сирии, не имеют разрешения на пребывание и могут оставаться там только транзитом.

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Хотя Эспер сначала заявлял журналистам, что войска, выведенные из Сирии, отправятся в западный Ирак, чтобы бороться с "Исламским государством" и "помочь в защите Ирака", во вторник он сказал, что Вашингтон намерен в конечном итоге вернуть войска в Соединенные Штаты.

Ожидается, что Эспер встретится со своим иракским коллегой, а также с премьер-министром Адилем Абдул-Махди, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии и роль, которую в этом сыграет Ирак.

Поездка Эспера последовала за достигнутым во вторник соглашением между Анкарой и Москвой о том, что сирийские и российские войска будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдские отряды и их оружие с границы с Турцией.