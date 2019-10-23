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Уряд Мальти придбав віллу, де мешкала Єлизавета ІІ

Середа, 23 жовтня 2019, 13:34

Уряд Мальти придбав віллу Гуардамангія – будинок, у якому раніше проживала королева Єлизавета ІІ, і планує перетворити його на туристичну пам'ятку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Єлизавета жила на віллі у перші роки шлюбу, перед тим як стала королевою, коли її чоловік герцог Единбурзький служив офіцером Королівського флоту на Мальті в період з 1949 по 1951 рік.

 

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат оголосив про покупку об'єкта за 3 км від столиці Мальти пізно ввечері у вівторок. Він сказав, що будинок буде відновлений і перетворений на туристичну пам'ятку.

Вілла перебуває у поганому стані, велика частина її майна була продана. Сім’я, яка володіла віллою, запропонувала її на початку цього року за 6,5 мільйона євро. Мускат не розкриває остаточну ціну покупки.

Вілла Гуардамангія з великою терасою і садом була побудована в 1900 році на вершині пагорба з видом на мальтійську гавань Марсамксетт.

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Мальта Велика Британія
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