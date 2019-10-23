Правительство Мальты купило виллу, где жила Елизавета II

Правительство Мальты приобрело виллу Гуардамангия – дом, в котором ранее проживала королева Елизавета II, и планирует превратить его в туристическую достопримечательность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Елизавета жила на вилле в первые годы брака, перед тем как стала королевой, когда ее супруг герцог Эдинбургский служил офицером Королевского флота на Мальте в период с 1949 по 1951 год.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о покупке объекта в 3 км от столицы Мальты поздно вечером во вторник. Он сказал, что дом будет восстановлен и превращен в туристическую достопримечательность.

Вилла находится в плохом состоянии, большая часть ее обстановки была продана. Семья, которая владела виллой, предложила ее в начале этого года за 6,5 миллиона евро. Мускат не раскрывает окончательную цену покупки.

Вилла Гуардамангия с большой террасой и садом была построена в 1900 году на вершине холма с видом на мальтийскую гавань Марсамксетт.