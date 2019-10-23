Російська військова поліція в Сирії вирушила до турецького кордону

Підрозділи російської військової поліції в середу вирушили в напрямку сирійсько-турецького кордону відповідно до домовленостей президентів Росії і Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це російському агентству "Интерфакс" повідомили в Міноборони РФ.

В міністерстві зазначили, що "підрозділи російської військової поліції надаватимуть допомогу в забезпеченні безпеки населення і підтримці правопорядку", - зазначили в міністерстві.

Крім того, підрозділи будуть здійснювати патрулювання в призначених районах, а також "сприятимуть виходу підрозділів курдських загонів самооборони та їх озброєння на 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону", додали у відомстві.

Нагадаємо, напередодні Росія і Туреччина домовилися щодо північної Сирії, після чого Анкара заявила про закінчення військової операції, широко розкритикованої міжнародною спільнотою.

Путін і Ердоган підписали спільний меморандум із десяти пунктів, у якому зазначається, що підрозділи російської військової поліції і сирійської прикордонної служби з 12:00 23 жовтня вводяться на сирійський бік сирійсько-турецького кордону за межами зони операції Туреччини "Джерело миру".

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".