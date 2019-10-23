Российская военная полиция в Сирии отправилась к турецкой границе

Подразделения российской военной полиции в среду отправились в направлении сирийско-турецкой границы в соответствии с договоренностями президентов России и Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом российскому агентству "Интерфакс" сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что "подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка", отметили в министерстве.

Кроме того, подразделения будут осуществлять патрулирование в обозначенных районах, а также "способствовать выходу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы", добавили в ведомстве.

Напомним, накануне Россия и Турция договорились по северной Сирии, после чего Анкара заявила об окончании военной операции, широко раскритикованной международным сообществом.

Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум из десяти пунктов, в котором отмечается, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийский сторону сирийско-турецкой границы вне зоны операции Турции "Источник мира".

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".