Німеччина стала більше висилати російських біженців

Число депортованих з Німеччини в РФ російських біженців зростає.

Це випливає з відповіді міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит фракції "зелених" у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Якщо в 2017 році в РФ були вислані 184 росіянина, то в 2018-му - вже 422. Водночас лише за першу половину поточного року зафіксовано вже 277 подібних випадків.

У статистичних даних зазначено тільки громадянство висланих біженців. Тим не менш швидше за все, більшість з них - чеченці.

З січня по серпень цього року Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) прийняло рішення за 2613 клопотаннями про притулок, поданими чеченцями. Тільки 99 з них офіційно визнані біженцями або влада визнала їх висилку неможливою з тих чи інших причин.

Як випливає з відповіді міністерства внутрішніх справ ФРН, "BAMF виходить з того, що представники чеченського народу в принципі можуть отримати захист на території РФ, за межами Чечні".