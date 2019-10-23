Германия стала больше высылать российских беженцев

Число депортированных из Германии в РФ российских беженцев растет.

Это следует из ответа Министерства внутренних дел Германии на запрос фракции "зеленых" в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Если в 2017 году в РФ были высланы 184 россиянина, то в 2018-м - уже 422. В то же время только за первую половину текущего года зафиксировано уже 277 подобных случаев.

В статистических данных указано только гражданство высланных беженцев. Тем не менее, скорее всего, большинство из них - чеченцы.

С января по август этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло решение по 2613 ходатайствам об убежище, поданным чеченцами. Только 99 из них официально признаны беженцами или власть признала их высылку невозможной по тем или иным причинам.

Как следует из ответа Министерства внутренних дел ФРГ, "BAMF исходит из того, что представители чеченского народа в принципе могут получить защиту на территории РФ, за пределами Чечни".