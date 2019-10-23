Одна людина загинула, інша важко поранена в результаті стрілянини в Амстердамі
Середа, 23 жовтня 2019, 18:50
В результаті стрілянини біля італійського ресторану на заході Амстердама загинула одна людина, інша отримала важкі поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Volkskrant.
Стрілянина сталася незадовго до 16.00 на залюдненій площі.
Поліція прибула на місце події практично відразу і змогла перехопити автомобіль ймовірного нападника за декілька сотень метрів від місця події. Підозрюваного затримали після кількох попереджувальних пострілів.
Причини і обставини стрілянини поки невідомі. Правоохоронці просять очевидців у разі можливості надати необхідну інформацію.
За даними ЗМІ, жертвами стрілянини стали директор і працівник ресторану.
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