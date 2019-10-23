Одна людина загинула, інша важко поранена в результаті стрілянини в Амстердамі

В результаті стрілянини біля італійського ресторану на заході Амстердама загинула одна людина, інша отримала важкі поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Volkskrant.

Стрілянина сталася незадовго до 16.00 на залюдненій площі.

Поліція прибула на місце події практично відразу і змогла перехопити автомобіль ймовірного нападника за декілька сотень метрів від місця події. Підозрюваного затримали після кількох попереджувальних пострілів.

Причини і обставини стрілянини поки невідомі. Правоохоронці просять очевидців у разі можливості надати необхідну інформацію.

За даними ЗМІ, жертвами стрілянини стали директор і працівник ресторану.