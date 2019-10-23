Один человек погиб, другой тяжело ранен в результате стрельбы в Амстердаме

В результате стрельбы возле итальянского ресторана на западе Амстердама погиб один человек, другой получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Volkskrant.

Стрельба произошла незадолго до 16.00 на людной площади.

Полиция прибыла на место происшествия практически сразу и смогла перехватить автомобиль вероятного нападавшего за несколько сотен метров от места происшествия. Подозреваемого задержали после нескольких предупредительных выстрелов.

Причины и обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Правоохранители просят очевидцев в случае возможности предоставить необходимую информацию.

По данным СМИ, жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана.