Трамп оголосив про скасування санкцій проти Туреччини

Президент США Дональд Трамп оголосив про зняття санкцій проти Туреччини, введених після початку турецького наступу на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я доручив міністру фінансів скасувати всі санкції, запроваджені 14 жовтня у відповідь на початкові наступальні дії Туреччини проти курдів. Таким чином, санкції будуть скасовані, якщо не трапиться чогось, що нас не влаштовує", - заявив Трамп на спеціальній прес-конференції в Білому домі.

Він також сказав, що "невелика кількість" американських військ залишиться в Сирії для захисту нафти в регіоні.

США 15 жовтня оголосили санкції проти міністерств оборони та енергетики Туреччини, а також міністрів оборони, енергетики та внутрішніх справ. Трамп тоді також заявив, що посилює санкції проти сталі та скасовує торгову угоду на 100 мільярдів доларів.

Напередодні було оголошено про угоду між Росією та Туреччиною, за якою Анкара погодилася обмежити свої військові дії на півночі Сирії прикордонним районом, який турецькі сили захопили у курдів починаючи з 9 жовтня, після того, як американські війська несподівано вийшли звідти.

Німеччина запропонувала створити зону безпеки під міжнародним контролем, за участю Туреччини та Росії.

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".