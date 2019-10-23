Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций против Турции, введенных после начала турецкого наступления на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября в ответ на первоначальные наступательные действия Турции против курдов. Таким образом, санкции будут отменены, если не случится чего-то, что нас не устраивает", - заявил Трамп на специальной пресс-конференции в Белом доме.

Он также сказал, что "небольшое количество" американских войск останется в Сирии для защиты нефти в регионе.

США 15 октября объявили о санкциях против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Трамп тогда также заявил, что усиливает санкции относительно стали и отменяет торговое соглашение на 100 млрд долларов.

Накануне стало известно, что в соответствии с соглашением между Россией и Турцией, Анкара согласилась ограничить свои военные действия на севере Сирии пограничным районом, который турецкие силы захватили у курдов начиная с 9 октября, после того как американские войска неожиданно вышли оттуда.

Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".