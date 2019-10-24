Уряд Британії не планує обговорювати Brexit у парламенті наступного тижня

Уряд Великої Британії не планує проводити дебати безпосередньо про Brexit або про дострокові вибори в Палаті громад наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг сьогодні традиційно оголошував про плани парламенту на наступний тиждень, і не згадав про законодавство про Brexit, яке повинно бути прийнято до того, як буде ратифікований договір з ЄС.

Замість цього він сказав, що члени парламенту обговорюватимуть навколишнє середовище, вестимуть переговори про відновлення виконавчої влади в Стормонті і пожежу у багатоповерхівці Grenfell Tower, яка сталася минулого року.

Слід зазначити, що уряд все ще має можливість внести зміни до порядку денного на наступний тиждень.

Вихід Британії має відбутися 31 жовтня, але ЄС ще належить вирішити, як відповісти на вимушений запит прем'єр-міністра Бориса Джонсона про відстрочку, щоб уникнути сценарію без угоди.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.