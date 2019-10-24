Британії нагадали про потребу надіслати комісара в Брюссель, якщо вона не вийде 31 жовтня

Велика Британія повинна буде запропонувати кандидатуру на пост комісара в наступній Єврокомісії, якщо вона залишиться членом Європейського Союзу після 31 жовтня.

Про це заявила президентка нової Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо після 1 листопада - а все ще є кроки, які можна зробити, щоб цього не сталося – буде відтермінування і Британія все ще буде в ЄС, то, звичайно, я проситиму Лондон відправити комісара", - сказала фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії.

За її словами, зараз ЄС повинен розглянути питання про надання Британії відтермінування Brexit і вирішити, яким довгим воно буде.

Анте Рінне, прем'єр-міністр Фінляндії, яка головує у Раді ЄС, сказав, що "можливо всі" країни ЄС підтримують відтермінування.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.