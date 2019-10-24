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Великобритании напомнили о необходимости прислать комиссара в Брюссель, если она не выйдет 31 октября

Четверг, 24 октября 2019, 14:07

Великобритания должна будет предложить кандидатуру на пост комиссара в следующей Еврокомиссии, если она останется членом Европейского Союза после 31 октября.

Об этом заявила президент новой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если после 1 ноября - а все еще есть шаги, которые можно сделать, чтобы этого не произошло - будет отсрочка и Великобритания все еще будет в ЕС, то, конечно, я буду просить Лондон отправить комиссара", - сказала фон дер Ляйен во время визита в Финляндию.

По ее словам, сейчас ЕС должен рассмотреть вопрос о предоставлении Британии отсрочки Brexit и решить, как долго она будет продолжаться.

Анте Ринне, премьер-министр Финляндии, председательствующей в Совете ЕС, сказал, что "возможно, все" страны ЕС поддержат отсрочку.

Напомним, Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.

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